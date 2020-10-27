Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı, Gönen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Herhangi bir semptom göstermediği öğrenilen Palaz’ın 2-3 günlük tedavi sürecinin ardından durumunun iyi olması şartıyla evinde tedavisine devam edilebileceği belirtildi.
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- Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
İHA | 27 Ekim 2020 Salı - 20:07 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 20:07