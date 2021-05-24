Gonca Vuslateri zor günleri geride bıraktı

Geçen ay koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri, evinde tedavi gördüğü süreçte talihsiz bir kaza geçirmişti.

Gonca Vuslateri, tıkalı olan burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar suyu belinden aşağıya devirmiş ve bacağında ciddi derecede yanık oluşmuştu.

Hastanede hem Covid-19 hem de yanık tedavisi gören Vuslateri, taburcu olduktan sonra ilk kez önceki gün Cihangir ’de görüntülendi.