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Gonca Vuslateri: Küçük Semiha geliyor

14 Mayıs 2021 Cuma - 16:48 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 16:48

Koronavirüse yakalanan, ardından üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri sağlığına kavuştu.


Taksim Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören oyuncu, dün taburcu oldu. Yanaklarını kırmızıya boyayarak kendisini opera sanatçısı Semiha Berksoy’a benzeten Vuslateri, çektiği fotoğrafla birlikte şu mesajı yayınladı:
 
 
“Aklandım paklandım taburcu oluyorum. Küçük Semiha Berksoy geliyor. Harika tedavi gördüm. Ne kadar teşekkür etsem az. Herkesi çok seviyorum buradaki. Taksim Acıbadem ekibi gül gibi baktı. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Hayat kısa denince hep Kral Lear-Soytarı sahnesindeki çıkarım gelir aklıma: Akıllanmadan yaşlanmamalıydınız da ondan. Akıllanmadan yaşlanmak yok bana. Ama Gonca deliliğime de coşkuyla sevgiyi katarak. Hepinize şifa diliyorum.”
 

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