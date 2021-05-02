Gonca Vuslateri koronavirüsü yendi ama...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, ardından talihsiz bir kaza geçirmişti. Üzerine kaynar su dökülen Vuslateri, hastaneye kaldırılmıştı.

"ARTIK TEK ŞEY İÇİN ÜZÜLEBİLİRİM"

Ayrıca bu süreçte kendisine yardımcı olan doktorlara ve hemşirelere de teşekkür eden oyuncu şu ifadeleri kullandı: