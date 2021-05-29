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Gonca Vuslateri: Hayatımın aşkı olur kendisi
Geçen ay koronavirüse yakalanan ve ardından tıkanan burnunun açılması için kekik yağı döktüğü tencerenin devrilmesi sonucu bacaklarında yanık oluşan oyuncu Gonca Vuslateri, önceki gün babası ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle konuşan Vuslateri, babası için "Hayatımın aşkı" ifadelerini kullandı.
Geçen ay koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Gonca Vuslateri, burnunu açması için içine kekik yağı olan kaynar suyu üzerine dökmüş ve talihsiz bir kaza yaşamıştı. Belinden aşağısı ciddi şekilde yanan Vuslateri hemen hastaneye koşmuş, hem yanık hem de koronavirüs tedavisi görmüştü.