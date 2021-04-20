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Gonca Vuslateri hastaneye kaldırıldı! 'Çığlıklarım...'

20 Nisan 2021 Salı - 9:58 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 9:58

Koronavirüs tedavisine hastanede devam edilen oyuncu Gonca Vuslateri'nin belinden aşağı kaynar su döküldü. Vuslateri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Çığlıklarımla İstanbul'u ayağa kaldırdım" dedi.


Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Gonca Vuslateri, talihsiz günler yaşıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyuran Vuslateri'nin üzerine kaynar su döküldü.

"KÖK HÜCRE TEDAVİSİYLE İYİLEŞECEĞİM"

Tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, hasta yatağından bir fotoğraf paylaşarak şunları anlattı: "Kovid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla. Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Kovid daha iyi. 'Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım' gibi davranıyor dünden beri. Benimle ilgilenen sağlık personelini uykumda dahi alkışlıyorum burada. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek... Neler neler geçmedi ki? Cihangir'im... Köpeklerim, sokak kedilerim size emanet bir kaç gün..."

 
Vuslateri'nin paylaşımına Bengü, Sibel Arna, Hayko Cepkin, Emre Altuğ, Funda Arar, Ece Yörenç, Murat Dalkılıç, Defne Samyeli ve Demet Şener gibi birçok ünlü isimden geçmiş olsun yorumları yağdı.
 

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