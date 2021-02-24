Gonca Vuslateri'den Şevket Çoruh itirafı!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den Şevket Çoruh ile ilgili bir itiraf geldi.

'FATURALARIMI ŞEVKET ÖDEDİ'

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Vuslateri, hikayesinde Şevket Çoruh, Şebnem Sönmez ve Eric Morris’den aldığı desteği anlattı. Oyuncu, Şevket Çoruh’un maddi anlamda zorlandığı dönemde, kendisinin faturalarını ödediğini, 2011 yılında konservatuvardan sonra yanında kaldığı Sönmez’in ise kendisine, ‘Çok fazla hata yaptım’ deme özgürlüğünü verdiğini belirtti.