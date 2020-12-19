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Gonca Vuslateri'den aşk dolu paylaşım! 'Sakınma tatlı dillerini...'
Bir süredir aşk yaşayan Hakan Altun-Gonca Vuslateri çiftinden yeni bir mutluluk pozu geldi. Vuslateri, sevgilisi Hakan Altun'la çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Hakan Altun, bir ay önce Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri, Hakan Altun’un, Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafının altına “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” diye yazması ve Vuslateri’nin de bu sözleri beğenmesiyle ortaya çıkmıştı.