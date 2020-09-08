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Gonca Sağlam'dan Ebru Şallı’ya olay gönderme...
Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam, kendisini savcılığa şikayet eden Ebru Şallı’ya Instagram’dan göndermede bulundu. Sağlam, "Bu kadar işimin arasında hiçbir üretimi olmayan bir kadınla uğraşmak zorunda kalıyorum. Geçmiş 40 yaşını hala şöhret olma peşinde." dedi.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve iki yıl boyunca kanserle mücadele eden oğlu Pars, 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.