Golf 'un 8. nesli satışa çıkıyor!

Yedi nesil boyunca globalde 36 milyonu aşkın satış rakamına ulaşan VW Golf'ün yenisi satışa çıkıyor. Türkiye’de satışa sunulan motor yelpazesinde benzinli (TSI) ve hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen eTSI (mild hibrit) motorlar bulunuyor. Üç silindirli 110 PS’lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 PS gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Golf, 223 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla alınabilecek.

210 bin adetten fazla sattı



Golf modelinin Türkiye’de satışına 1994 yılında başladıklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Satışa sunduğumuz günden bu yana 210 bin’den fazla Golf’ü tüketicilerle buluşturduk.” dedi. “Golf hem segmentinin yaratıcısı hem de lideri. 2013 senesinde kompakt hatchback segmentinin en çok tercih edilen otomobili haline gelen Golf, bu unvanını selefinin pandemi sebebiyle sadece yarım yıl satıldığı 2020 senesine kadar korudu. Aylık bazda baktığımızda yüzde 58’lere ulaşan segment payı Golf’ün ne kadar beğenilen bir model olduğunu gösteriyor.” diye sözlerine devam etti. Yeni Golf’ün planlanan süreden daha geç pazara sunulmasına rağmen, satış anlamında arayı kapatacak güce sahip olduğunu söyleyen Bottaro, “Golf ikonik hale gelmiş zamansız bir model. Tamamen dijitalleşen iç mekanı, ilerici teknolojileri ve sürdürülebilir mobilite yaklaşımıyla Yeni Golf, markanın başarısına katkı sağlamaya devam edecek.” dedi.



Tasarımdaki geleneği devam ediyor



Satışa sunulduğu ilk günden itibaren tüm nesillerinde gündelik kullanımı, zamansız tasarımıyla birleştiren Golf, geleneğini sekizinci nesilde de bozmuyor. İşlevsel anlamda yakaladığı atılım, tasarımsal anlamda da kendini gösteriyor. Yenilenen far tasarımı ile çok daha modern ve agresif bir görüntüye bürünen Golf; yeni ön ve arka tampon, radyatör ızgarasını takip eden dört çizgili kaput tasarımı ve C sütununa kadar devam eden omuz çizgisiyle bugüne kadar üretilen en iddialı ve aerodinamik olarak en ileri seviyeye getirilmiş nesil olarak karşımıza çıkıyor. Geleneksel aydınlatma teknolojisinin yerini alan LED teknolojisine sahip aydınlatmalar, sekizinci nesil Golf'ün baskın ve belirgin stil unsurlarından biri haline geliyor.



Yeni dijital kokpit ve mobilite



Gelişen teknolojiyle birlikte karmaşıklığın arttığı günümüzde, yeni Golf, sezgisel ve pratik kullanıma imkan tanıyor. Neredeyse tümü dijitalleşen iç mekanı, dokunmatik ve touch slider'lar ile kumanda edilen fonksiyonları sayesinde Yeni Golf hiç olmadığı kadar dijital bir dünya sunuyor. Yeni Golf’te standart olarak sunulan Dijital Kokpit'te 10 inçlik dijital gösterge paneli “Active Info Display” ve 8,25 inçlik Bilgi & Eğlence Sistemi dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları tamamen dokunmatik özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch slider”larla yapılabiliyor.



Matrix'in (MQB) en son versiyonu



2012 yılında pazara sunulan Golf 7, Volkswagen markasının MQB platformunda ürettiği ilk model olarak hafızalara yer etti. O tarihten itibaren, dünya çapında önemli satış rakamlarına ulaşan birçok Volkswagen modeli bu esnek teknik matrise dayalı olarak üretiliyor. Başlangıç noktasını Golf 7’nin oluşturduğu bu atılımın devamı da Golf 8’de başarılı bir şekilde görülüyor.Yeni Golf’ün standart donanım seçenekleri de tamamen yenilendi. Daha önceki Golf modelinde sunulan Midline Plus, Comfortline ve Highline donanım seçeneklerinin yerini Impression, Life ve Style'ın yanı sıra sportif R-Line versiyonu alıyor. En baz donanım seviyesinden itibaren sunulan zengin donanım seçenekleri arasında; LED ön ve arka far grubu, LED sinyaller, full dijital innovation kokpit, anahtarsızçalıştırma, tam otomatik klima “Climatronic” ve 16 inç alüminyum alaşım jantlar yer alıyor.



Life donanım seviyesinde; anahtarsız giriş “keyless entry”, ısıtmalı direksiyon ve ön yolcu koltukları, geri görüş kamerası, 10 renkli iç ambiyans aydınlatması, 3 bölgeli tam otomatik klima “Climatronic”, kablosuz şarj özelliği ve app-connect gibi özellikler öne çıkıyor.