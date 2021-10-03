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Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) |  03 Ekim 2021 Pazar - 22:37 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 22:37

Konya'nın Ereğli ilçesinden gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen Mehmet Durmaz (12) boğularak yaşamını yitirdi. Kuzunun ise canlı olarak kurtarıldığı öğrenildi.


Olay, 18.00 Gökçe Yazı Mahallesi Çiftlik altı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Durmaz, ailesine ait küçükbaş hayvanları otlattığı sırada bir kuzu gölete düştü. Mehmet Durmaz da gölete atlayıp kuzuyu kurtarmak istedi. Ancak suyun dibine batması üzerine birlikte koyun otlattığı yakını, durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verildi. Kuzu itfaiye ekipleri tarafından canlı olarak kurtarıldı. Konya'dan gelen itfaiyeye bağlı dalgıçların arama çalışması sonucu Mehmet Durmaz'ın cansız bedeni sudan çıkartılarak, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kondu. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen aile, büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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