Goldexcoin kimin? Goldexcoin nedir, battı mı neden ulaşılamıyor? GoldexCoin açıkladı!

Kripto para piyasasında sular durulmuyor. Thodex, Vebitcoin ardından GoldexCoin adlı kripto para alım-satım platformuna da ulaşılmıyor. GoldexCoin tarafından yapılan açıklamada, sistemin tekrar açılacağı ve kullanıcıların tüm varlıklarının korunduğu aktarıldı. Goldexcoin kimin? Goldexcoin nedir, battı mı neden ulaşılamıyor?

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçması, Vebitcoin'in sahibi İlker Baş'ın aslında iddia bayisi işletmecisi olduğu ve platformu aniden kapatarak kullanıcıları zarara uğratması sonrası gözaltına alınması şimdi GoldexCoin kullanıcılar sisteme erilemediğini açıkladı. Ön satışını gerçekleştiren GoldexCoin için alım satım işlemleri durduruldu. Goldexcoin kimin? Goldexcoin nedir, battı mı neden ulaşılamıyor?

GOLDEXCOIN NEDEN AÇILMIYOR, BATTI MI?

GoldexCoin yatırımcıları paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamıyor.

Kripto para alım satım platformu GoldexCoin konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.

GoldexCoin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında herhangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.

Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin.Goldexco.in Ailesi."

GOLDEXCOIN NEDİR, KİMİN?

Goldexcoin de kripto para alım satım yapılan bir platformdur. Goldexcoin sitesinin hakkında kısmına da ulaşılamadığından kime ait olduğu tespit edilemedi.