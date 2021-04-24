Goldexco.in'de işlemler durduruldu! Kripto para piyasasında üçüncü şok

Kripto para borsası iki gündür Thodex ve Vebitcoin skandallarıyla çalkalanıyor. Bu kez de Goldexco.in'de yaşanan gelişmeler kullanıcıları tedirgin etmeye başladı. Borsaya erişim sağlansa da alım satıma kapalı olduğu duyuruldu.

Kripto para piyasası son günlerde en yoğun dönemini yaşıyor. Thodex dolandırıcılığının ardından yaşanan Vebitcoin skandalı sonrası yeni bir gelişme kullanıcıları tedirgin etti. Endişe veren gelişme bu kez Goldexco.in'den geldi.

Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu. Kullanıcılar paralarını geri alamazken, Goldexco.in konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.