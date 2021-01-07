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Nijerya'da otoyolda patlama! Gökyüzü siyaha boyandı...

DHA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 16:30 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 16:49

Nijerya’nın Lagos eyaletindeki otoyolda petrol taşıyan bir tanker devrildikten sonra alev aldı. Yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.


Nijerya’nın Lagos eyaletindeki Oshodi-Apapa otoyolunda petrol taşıyan bir tanker devrildikten sonra alev aldı.
 
Art arda patlamanın yaşandığı kazada, çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı. Lagos İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, petrol taşıyan tankerin devrildiği, patlamanın ardından yangın çıktığı ifade edildi.
 
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Yetkililer, olaya ilişkin tanker sürücüsünün yaralandığını belirtti. Olayın ardından itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu. Yangın, trafik akışını durdururken, yetkililer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Yangın sonrası çevredeki vatandaşların panik anları da görüntülere yansıdı. Öte yandan, Lagos eyaletinde iki hafta aranın ardından 20 Aralık'ta bir otoyolda ilerleyen tanker, iki araca çarpmış, kaza sonucu meydana gelen patlamada 11 kişi yaralanmıştı.

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Nijerya petrol tanker
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