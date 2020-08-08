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Gökyüzü meraklıları meteor yağmurunu Erciyes'te izleyecek

AA |  08 Ağustos 2020 Cumartesi - 14:57 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 14:57

Kayseri'deki gökyüzü meraklıları, 12 Ağustos'taki meteor yağmurunu "Erciyes'te görsel şölen var" etkinliğinde izleyebilecek.


Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi  Hacılar Kapı'da gerçekleştirilecek etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya  gelecek.
 
Bilim Merkezi'nde düzenlenecek planetaryum eğitimine katılanlar, daha  sonra Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğinde ışık kirliliğinden uzakta hem  teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyecek.
 
Gözlem alanına gidecekler için saat 20.30'da Kayseri Bilim  Merkezi'nden araç kaldırılacak.
 
Erciyes Kayak Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda,  etkinliğe katılacak gökyüzü meraklılarının sosyal mesafe kurallarına uymaları,  maskelerini takmaları, soğuk havaya karşı battaniyelerini yanlarına almaları  uyarısında bulunuldu.
 

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