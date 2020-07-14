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Gökyüzü Gözlem Şenliği bu sene yapılamayacak

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 12:54 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 15:33

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gökyüzü Gözlem Şenliği, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin risk faktörünü artıracağı endişesiyle bu sene yapılmayacak.


Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG)  tarafından 22 yıldır düzenlenen ve bu sene 20-23 Ağustos'ta Antalya'daki TUG  Bakırlıtepe Yerleşkesi'ne komşu, 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent'te yapılması  planlanan Gökyüzü Gözlem Şenliği, Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde toplu  etkinliklerin risk faktörünü artıracağı endişesiyle iptal edildi.
 
Çekilişle etkinliğe katılma şansı elde eden katılımcıların hakları,  2021'de yapılması planlanan şenlik için saklı tutulacak.
 
TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 2019'da ilk defa Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığının himayelerinde, geçmiş yıllara göre katılımcı sayısı 4  kattan fazla artırılarak binin üzerinde kişiyle düzenlenmişti.
 
Türkiye'nin en kapsamlı gökyüzü gözlem şenliği olan etkinlikte, bu yıl  ilk kez uluslararası katılımcıların da ağırlanması planlanıyordu.
 

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TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Şenliği corona virüs
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