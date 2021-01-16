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Gökten başına servet yağdı!

Gökten başına servet yağdı! Uludağ eteklerinde köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş, 7 Aralık 2020 tarihinde gece saat 03:00'de uyku tutmayınca balkona çıkıp gökyüzünü izlemeye başladı.
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