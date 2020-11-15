Gökhan Türkmen ayağının kırıldığını hastanede öğrendi

Gökhan Türkmen, yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı, 19 Kasım’da yayınlayacağı şarkının klibi için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Türkmen’in motosiklet de kullandığı çekimler 3 günde tamamlandı.

ALÇIYA ALINDI

Gökhan Türkmen, çekimler sırasında küçük bir kaza geçirdi, ancak önemsemedi. Set sonrası ayak bileğindeki ağrı nedeniyle hastaneye giden şarkıcı, ayağının kırıldığını öğrendi.

Ayağı alçıya alınan Türkmen’e doktoru 3 hafta yere basmaması gerektiğini söyledi.

(Hürriyet)