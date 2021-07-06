Gökhan Gencebay ile Seda Han nişanladı

Usta sanatçı Orhan Gencebay ile Sevim Emre’nin oğlu Gökhan Gencebay, uzun zamandır aşk yaşadığı Seda Han ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Orhan Gencebay-Sevim Emre çiftini nişan heyecanı sardı. Oğulları Gökhan Gencebay, 2016 yılından bu yana aşk yaşadığı Seda Han ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

"GÜNÜN ADI MUTLULUK"

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Sevim Emre, "Günün adı mutluluk. Mutluluk ve başarı seninle olsun. Benim Aslan parçam, nefesim, efendi oğlum. Yavrularım benim, Rabbim nazarlardan korusun sizi" mesajını yazdı.

Kariyerine oyuncu olarak devam eden Gökhan Gencebay, 'Barbaros' dizisinin kadrosunda yer alıyor.