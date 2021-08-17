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Gökhan Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevcan Orhan’ın sevgilisi Gökhan Dağıstanlı

17 Ağustos 2021 Salı - 13:31 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 13:31

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kafa dergisi yazarı Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşamaya başladı. Gökhan Dağıstanlı, ilişkilerini sosyal medyada ilan edip, fotoğraf altına “Belki de biraz geç rastladım sana” notunu yazdı. Söz konusu gelişmenin ardından Gökhan Dağıstanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranamaya başlandı.


Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kafa dergisi yazarı Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşadığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Gökhan Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında?

Gökhan Dağıstanlı 1978 İstanbul doğumlu. Makine Mühendisliği okuyan Dağıstanlı 2017 itibariyle yazar olarak kariyerini sürdürmeye karar verdi. KAFA Dergisi'nde yazılar yayınlayan Gökhan Dağıstanlı BJK TV'de yorumcu olarak da bulunuyor.

 

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