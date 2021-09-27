Gökhan Çıra'dan olay açıklama: Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evliliğini sonlandıran Gökhan Çıra yeni açıklamalar yaptı. Çıra evliliğni bitmesinde aldatma gibi bir durum söz konusu olmadığını birbirlerini severek ayrıldıklarını söyledi.

Gökhan Çıra açıklamasının devamında "Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu benim de yoktu ama futbolcuydum. Selin'in ne işi vardı ne güzellik merkezi. Biz her şeyi beraber yaptık. Boşanırken de kimse bir şey istemedi birlikte bölüştük" dedi.

GazeteMagazin'e konuşan Gökhan Çıra "Ben hayatım boyunca Selin'e verdiğim sözü tuttum. Bir tek çocuk sözümü tutamadım" açıklamasında bulundu.