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Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'nin yeni aşk bombası!

25 Ekim 2021 Pazartesi - 9:16 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 9:16

Geçtiğimiz eylül ayında futbolcu eşi Gökhan Çıra’dan boşanan Selin Ciğerci, aşka kapısını kapatmadı. Sosyal medyanın fenomen isminin bu kez bir basketbolcuyla birlikte olduğu iddia ediliyor.


Son aylarda evliliğiyle gündemden düşmeyen, eylül ayında da boşanan Selin Ciğerci’nin yeni bir aşka yelken açtı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Futbolcu Gökhan Çıra’yla evliliğiyle ilk günden beri tartışma yaratan ünlü fenomen, bu kez de abayı bir basketçiye yakmış. Bir süredir birlikte olan çift, önceki gece Emirgan’daki Gizli Kalsın’da eğlenmiş.
 
 
Basketçinin kim olduğunu henüz bilinmiyor ama kaynaklarım Selin Ciğerci’nin bu ilişki konusunda son derece ciddi olduğunu söyledi. Yani Ciğerci’yi çok yakında kolunda yeni bir sporcuyla görebiliriz.
 
 

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