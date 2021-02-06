Gökhan Alkan'ın romantikliği genetikmiş

Gökhan Alkan, Re Touch Mag X dergisine konuştu. Nesrin Cavadzade’yle evlilik yolunda ilerleyen oyuncu, “Romantik biri misiniz?” sorusuna, “Romantiğim. Bunda aileden getirdiğim genlerimin kabahati büyük. Babam, amcam, dayım ve büyük dedem de... Hepsi romantik ve güzel seven adamlar. Onları görerek büyüdüm” yanıtını verdi.