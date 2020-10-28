Gökhan Alkan: İç güzelliği önemli

Oyuncu Gökhan Alkan, bir internet sitesinde uluslararası en yakışıklı 20 erkek arasında yer alması hakkında, "Gurur duydum ama insanın yüzünden ziyade, içinin güzelliği önemlidir” dedi.

Gökhan Alkan, önceki akşam Etiler ’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alkan, özel hayatıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

“Hayatımda biri olursa zaten görürsünüz. ‘Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor’ derler. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır.”

Oyuncu, bir internet sitesinde uluslararası en yakışıklı 20 erkek arasında yer alması hakkında, "Mutlu etti. ‘Hoşuma gitmedi’ dersem, yalan söylemiş olurum. Gurur duydum ama insanın yüzünden ziyade, içinin güzelliği önemlidir” açıklamasını yaptı.

"AİLEME BİR ÖMÜR ADARIM"

Pandemi döneminde babaannesi ve dedesine ev alan 32 yaşındaki oyuncu, “Onların zaten evleri vardı ama pandemide uzak kalmalarını istemedim. Onlara sadece bir ev değil, ömür adanır. Aile çok önemli ve büyük bir güç” dedi.