28 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.373 -1.34 EURO 10,3800 -0.83
USD 8,6940 -0.80 ALTIN 497,050 -1.00 BIST 1373 -1.34 EURO 10,3830 -0.79 USD 8,6890 -0.86 ALTIN 497,050 -1.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gökhan Alkan'ı kahreden ölüm!

28 Haziran 2021 Pazartesi - 17:50 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 17:50

Gökhan Alkan'ın dedesi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi ise sosyal medyadan duyurdu.


Gökhan Alkan, dedesini kaybetti. Ünlü oyuncu bugün yaptığı paylaşımla dedesini geçen hafta toprağa verdiklerini açıkladı. Alkan yaptığı paylaşımda, "Atam Allah senden razı olsun Allah'a emanet ol" satırlarına yer verdi.Gökhan Alkan'ın geçen hafta dedesinin vefat haberini alır almaz çekimlerin yapıldığı Antakya'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.
 
Ünlü oyuncu birkaç ay önce koronavirüs sebebiyle görüşemediği babaanne ve dedesine daha yakın olmak için onlara Bağdat Caddesi’nden bir ev almıştı. Ev için tam 1,5 milyon lira ödeyen Alkan, evin içini de baştan aşağı yenilemişti.
 
 

ETİKETLER

Gökhan Alkan Gökhan Alkan dedesi vefat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.