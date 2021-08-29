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Gökdelen fragmanı yayında!

29 Ağustos 2021 Pazar - 16:23 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 16:23

Başrollerinde Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han'ın olduğu "Gökdelen" filmi çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D’de!


Başrollerinde Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han'ın olduğu "Gökdelen" filmi çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D’de!

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

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