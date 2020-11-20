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Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, koronavirüse yakalandı

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 9:53 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 9:55

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı Vedat Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.


Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı Vedat  Öztürk, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  hastalığın ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrileri ile  görüşmelere devam ettiğini belirtti.
 
Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağını bildiğini aktaran  Öztürk, "Biraz önce Kovid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Genel  sağlık durumum iyi, şu an için endişelenilecek bir şey yok. Bir süre  çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta  bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Görüşmek üzere, hizmet  yolunda en kısa zamanda mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Zonguldak Gökçebey koronavirüs
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