Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, kar ve fırtına nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada 'ya 2 gün boyunca feribot seferi gerçekleştiremedi. Yapılan açıklamada, yarın da Gökçeada- Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise yarın Bozcaada'dan saat 08.00'de, Geyikli'den ise saat 18.00'de sefer yapılacak. Gün içerisindeki diğer tüm planlı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.