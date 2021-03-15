Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
DHA | 15 Mart 2021 Pazartesi - 18:51 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 18:51