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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

DHA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 16:28 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 16:28

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
 
Şirketten yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, pazartesi ve salı günleri de devam edecektir. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de ada hatlarında sefer olasılığı bir hayli düşüktür. Yolculuk planlamanızı buna göre yapmanızı önemle rica ederiz" denildi.
 

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