Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
DHA | 10 Şubat 2021 Çarşamba - 15:50 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 15:50