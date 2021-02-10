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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

DHA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 15:50 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 15:50

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
 
 

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