15 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.555 1.05 EURO 8,4780 -0.56
USD 6,9830 -0.75 ALTIN 407,780 -1.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal

DHA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 9:48 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 9:53

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.


Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Gestaş firması yaptığı açıklamada; olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Geçen gün de Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında olumsuz hava şartları nedeniyle seferler yapılamamıştı.
 
Boğaz hattında ise Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor. 
 

ETİKETLER

Çanakkale Gökçeada Bozcaada feribot
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.