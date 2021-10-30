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Gökçeada ve Bozcaada feribotlarına ek seferler konuldu

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 22:33 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 22:33

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için ilave 21 feribot seferi düzenleyecek.


Firmadan yapılan açıklamada, her iki adaya yapılacak mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konulduğu bildirildi.
 
Açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde ek seferler yapılacağı belirtildi.
 
Diğer hatta ise Geyikli’den Bozcaada’ya 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00’de ek seferler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.

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Çanakkale Boğazı GESTAŞ AŞ Gökçeada Bozcaada
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