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Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı ölü olarak bulundu

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 9:33 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 9:33

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu.


Gökçeada Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan  iki kişiyi arama çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn,  karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de  desteğiyle sürdürüldü.
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini yanı sıra polis ve jandarma su  altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre  açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi  tarafından gece yarısı tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
 
Çalışmada teknenin yaklaşık 40 metre açığında, termal kamerayla  yapılan incelemenin ardından dalgıçlar suya girdi. Yaklaşık 22 metre derinlikte  Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı.
 
Sudan çıkarılan Bulut'un cenazesi, daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna  sevk edildi.
 
Olay
 
Önceki akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz  Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya  yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan  Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe  Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş  Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.
 

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