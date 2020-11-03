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Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner ilk adımı attı!

Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner ilk adımı attı! Şarkıcı Gökçe Kırgız, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Yılmaz Taner ile pazar akşamı nişanlandı.
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