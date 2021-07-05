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Gökçe Bahadır'dan kadın arkadaşlarıyla mavi tur!
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır (39), yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitti. Mavi tura çıkan güzel oyuncu ve arkadaşları, tekneye kaptan dışında erkek almayarak her işi kendileri yaptılar.
Gökçe Bahadır, Bodrum tatiline çıktı. Datça’da yakın arkadaşları ile buluşan Gökçe Bahadır, soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum’da aldı.
Gökçe Bahadır, Bodrum tatiline çıktı. Datça’da yakın arkadaşları ile buluşan Gökçe Bahadır, soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum’da aldı.