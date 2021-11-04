Oyuncu Gökçe Bahadır, Nişantaşı’ndaydı. Bir modaevine girerken görüntülenen oyuncu, Netflix’te yayınlanacak olan yeni dizisi 'Kulüp’ün gala gecesi için kıyafet bakmaya geldiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile birlikte ilk kez kameralara yakalanan Bahadır, ilişkisinin sorulması üzerine ,“Güzel giden bir ilişkimiz var. İş olsun aşk olsun her şey yolunda” açıklamasında bulundu.
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- Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması!
Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması!
04 Kasım 2021 Perşembe - 10:11 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 10:11