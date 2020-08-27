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Gökçe Bahadır'dan 3.5 milyon TL'lik anlaşma!

27 Ağustos 2020 Perşembe - 13:07 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 13:07

Gökçe Bahadır, bir mobilya firmasının reklam yüzü oldu. İki yıllık anlaşma imzalayan oyuncunun, reklam çekimleri için markadan 3.5 milyon TL ücret alacağı öğrenildi.


Bir mobilya firmasının reklam yüzü olan Gökçe Bahadır'ın rol aldığı reklam filmleri, önceki gün Çırağan Sarayı’ndaki özel lansmanla tanıtıldı.
 
Hürriyet'in haberine göre; güzel oyuncu, kendisinde ve evinde değişiklikler yapmayı çok sevdiğini söyledi: Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biri. Ben de evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum. Pandemi döneminde evimin dekorasyonunda değişiklikler yaptım. Üstüne de böyle bir anlaşma yapmak beni çok heyecanlandırdı.
 
38 yaşındaki oyuncunun, iki yıllık reklam kampanyası kapsamında markayla 3.5 milyon TL’ye anlaşma sağladığı öğrenildi.
 

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