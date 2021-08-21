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Gökçe Bahadır aradığı aşkı buldu! İşte yeni sevgilisi...

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:45 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 14:49

Bir süredir yalnız olan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, gönlünü müzisyen Emir Ersoy'a kaptırdı. Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. İkili beraberliklerini gözlerden uzak tutuyor.


Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, kalbini aşka yeniden açtı.
 
AŞKLARINI UZAK YAŞIYORLAR
 
Güzel oyuncu, müzisyen Emir Ersoy ile birliktelik yaşamaya başladı. Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. İkili beraberliklerini gözlerden uzak tutuyor.
 
EMİR AKSOY'LA SAHNEYE ÇIKMIŞTI
 
8 Temmuz'da Emir Ersoy ile sahneye çıkan Gökçe Bahadır o anları Instagram hesabından paylaşarak şunları yazmıştı: "Güzel insanlarla birlikte olunca yaptığım iş böyle karelerle bitiyor işte. Hiç sevmem şarkı söylemeyi bilirsiniz. Uzun zaman sonra yan yana şarkı söylemek sahnede olmak nasıl iyi geldi. Herkese teşekkür ederim. Başta Emir Ersoy ve tabii ki tüm ekip."
 
 
"AŞK İNSANI SARSAR"
 
Gökçe Bahadır, daha önce yaptığı açıklamada aşka bakışı için "Aşk insanı sarsar. Zaten sarsıntı yoksa, aşk değildir o. Kalbimi kolay kolay açmam. Sevgilimin kendine has bir erkek olması, ayaklarının yere sağlam basması benim için önemli" demişti.

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