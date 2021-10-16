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Gökçe Bahadır'a övgüler yağdırdı! Emir Ersoy, elini bir an olsun bırakmadı

Uzun süredir yalnız olan Gökçe Bahadır, gönlünü müzisyen Emir Ersoy’a kaptırmıştı. Çift, önceki gece ilk kez el ele görüntülendi. Mekana girmeden önce muhabirlerle sohbet eden çiçeği burnunda aşıklardan Ersoy, sevgilisine övgüler yağdırdı.

Gökçe Bahadır'a övgüler yağdırdı! Emir Ersoy, elini bir an olsun bırakmadı Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra hayatını kimseyi almayan Bahadır, aşkı müzisyen Emir Ersoy da bulmuştu.
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