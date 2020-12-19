Göğüs sarkmasını önlemek için ne yapılmalı? İşte 10 yolu…

Göğüs sarkmasına ne iyi gelir? Kadınlar özellikle de doğumdan sonrası yaşadıkları göğüs sarkmasını önlemek için neler yapılması gerektiği, nelerin iyi geldiğini merak ediyor. Büyük göğse sahip kadınların daha çok mustarip olduğu sarkmayı alınabilecek birkaç önlemle engellemek mümkün. İşte göğüs sarkmasını engellemek için 10 yol…

Kilo, yaş, hamilelik, doğum, yanlış sütyen kullanımın neden olduğu göğüs sarkmasını geciktirmek, öncesinde engellemek için kadınlar çeşitli yollar arıyor. Bıçak altında yatmak istemeyen, doğal yöntem ve egzersizlerle göğüs sarkmasını engellemek isteyenler arama motorları üzerinden nelerin iyi geleceğini araştırıyor, göğüs sarkmasını önlemek için ne yapılmalı, ne iyi gelir sorularına yanıt arıyor.

1. Sıcak suyla duş almayın

Sıcak su bölgenin daha gergin olmasına neden olabileceğin sarkma süresinin kısalmasına neden olabilir. Dolayısıyla günlük duşunuzu ılık alın, mümkünse de göğüs derisinin uyarılması için duştan çıkmadan önce soğuk su gezdirin. Duş sonrası nemlendirici kreminizi ise mutlaka kullanın.

2. Meme ölçüsüne uygun sütyen kullanılmalı

Büyük sütyen memeyi tam kavrayamadığı için ona kalan boş alanda sarkma işlemine devam etmesi sürdürebilir, yani yer çekimine karşı büyük sütyen bir işe yaramaz. Tam ölçünüze uygun sütyen almak için satış danışmanına sorabilirsiniz.

3. Sürekli sütyen takmayın, bırakın arada göğüs kasları çalışsın çalışmaya ihtiyacı var

Göğüs kasları göğüslerin ağırlığını taşımaya devam etmeli ve tembelleşmemelidir. Bu nedenle evde olunduğu sürede sütyen takmayın ya da rahat spor sütyenler tercih edin.

4. Kolajen tüketimini arttırın

Kolajen yaşlanmanın önüne geçtiğinden vücuda bol bol kolajen arttırıcı ürünler; biber, domates, pancar, havuç alınmalı.

5. Nemlendiricini aksatmayın

Banyo sonrası olduğu gibi günlük vücut bakımı rutinlerinizde de göğüslerinizi nemlendirmeyi unutmayın. Güneşe maruz kalacağı durumlarda ise mutlaka güneş koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin.

6. Balkona çıktığınız bile güneş koruyucu krem sürün

Ultraviyole ışınları deride su kaybına neden olup nemsizliğe yol açtığından derinin yıpranmaması için balkona dahi çıkılma güneş kremi atlanmamalı.

7. Buz ile masaj

Buz dokuların sıkılaşmasıyla, göğüsler daha sert ve dik görünmesini sağlar. 2 buz küpü ile 1 dakika boyunca göğüslerine dairesel hareketler uygulayarak masaj yapabilirsiniz. Sonrasında yumuşak bir havlu ile kurutup, 30 dakika uzanmış bir şekilde bekleyin. Bu işlemi düzenli olarak gün boyunca da tekrarlayabilirsiniz fakat buzun 1 dakikadan fazla tutulması gerekiyor.

8. Sigarayı bırakın

Amerikan Plastik Cerrahlar Konferansı'ndaki verilen bilgilere göre yaş ve sigara içmek göğüslerin sarkmasında daha büyük bir rol oynuyor. Sigara elastin adı verilen ve cilde esneklik kazandıran bir proteinin yapısını bozuyor. Bu nedenle sigara içen kişilerde deri esnemek yerine sarkıyor.

9. Kontrollü kilo alıp vermeye dikkat edin

Sağlıksız diyetler vücudun deforme olmasına neden olabilir, cildiniz doğal gerginliğini bozulmasına neden olabilir. Dolayısıyla hızlı kilo alıp vermeye neden olabilecek, yalan vaadlerden uzak durun. Zayıflamak istiyorsanız, sağlıklı diyetleri tercih edin.

10. Bol su için

Su içmek cildin nemlenmesine, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olduğundan her gün yeterli ölçüde su tüketilmeli.