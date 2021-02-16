Göğüs asimetrisi düzeltilebilir!

Kadınların yaklaşık %85’inde karşılaşılan göğüs asimetrisi oldukça doğal bir durumdur. Asimetrinin belirgin olduğu durumlar kişiyi hem estetik hem de sağlık açısından rahatsız edebilir. Asimetri sorunu için tedavi yöntemlerini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik CerrahOp. Dr. İlsun Aka sizler için anlatıyor.

Göğüs asimetrisi nedir?

Kadınların genellikle göğüs boyutları birbirinden farklıdır. Kişiye rahatsızlık vermeyen farklılıklar sorun yaratmadığı için farkına varılmayabilir. Ancak göğüslerde görülen meme hacim farkı, meme başı seviyesi, meme çapı farkı ve şekil farklılıkların belli olduğu durumlarda kişi estetik ve sağlık açısından sorun yaşayabilir. Belirgin asimetrilerin yaşandığı durumlarda kişi göğüs dekoltesi kıyafetleri giyinmeyi tercih etmez ve kendini güvensiz hisseder.

Göğüs asimetri sebepleri nelerdir?

Asimetri sebepleri kişiden kişiye değişmekle birlikte en sık görülen sebepler;

Emzirme sonrası oluşan asimetri: Doğum ve emzirme süreci tamamlandıktan sonra memedeki hacim kaybı ve sarkmalar görülebilir ya da var olan asimetrinin belirgin olmasına sebep olur.

Büyük göğüslerin sarkmasıyla meydana gelen asimetri: Büyük göğüsler zaman içerisinde yer çekimi etkisiyle sarkabilir. Bu sarkma göğüslerde asimetriye sebep olur.

Gelişimsel sorunlar: Genetik faktörlerden kaynaklı göğüs gelişimi döneminde göğüslerin eşit şekilde büyümemesi sorunuyla karşılaşılabilir yada göğüs kafesi deformiteleri (güvercin göğsü gibi)

Göğüs asimetrisi nasıl tedavi edilir?

Tedavi yöntemlerine kişinin ihtiyacına ve göğüslerin durumuna göre karar verilmektedir. Yöntemlerde asıl önemli olan göğüsler arasındaki farkı belirlemektir. Farkı doğru hesaplayabilmek için oldukça hassas ölçüm yapan görüntüleme cihazları kullanılmaktadır.

Uygulanabilecek işlemler ise eğer kişinin tek göğsü normal diğer göğsü küçük ise yağ enjekte yöntemi ya da silikon implant yöntemi tercih edilebilir. Tam tersi durumlarda ise büyük göğse küçültme işlemi uygulanarak göğüsler eşitlenir. Büyük göğüslerin sarkma sorununda ise dikleştirme yöntemi tercih edilir.

Göğüslerin hiç gelişmediği durumlarla da karşılaşılabilir. Bu durumlarda karın, bel ya da kalça bölgesinden mikro cerrahi yöntemler ile yağ ve kas dokusu aktarılabilinir. Alınan dokular ile yeni göğüs oluşturulur. Kişinin ihtiyaç ve tercihlerine göre implant kullanılabilir.

Tedavi yöntemleri ne zaman uygulanabilir?

Sağlık açısından aciliyet gerektirmeyen uygulamalar için kişinin cinsel olgunluğun tamamlanması, regl sürecinin en az 3 yıl önce başlamış ve 18 yaşından büyük olması önerilir.

Bu durumun aksine virgin hipertrofi adı verilen genç kızlarda görülen göğüslerin aşırı büyümesi hastalığında ameliyat daha erken yapılmalıdır.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci nasıl?

Ameliyat sürecinden sonra doktorun önereceği süre boyunca özel sutyen ve korselerin kullanılması gereklidir. Kişi 5-6 gün sonra günlük yaşantısına geri dönebilir. Ağır yük kaldırılmaması ve 8 – 10 gün boyunca sırt üstü yatması tavsiye edilir.