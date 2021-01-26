Göğüs ağrısı olarak bilinen anjina semptomuna dikkat!

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), göğüs ağrısı olarak da bilinen ‘anjina’ semptomuna dikkat çekmek amacıyla “Kalbinden Mesaj Var” kampanyasını başlattı. Peki, Anjinanızın olduğunu nasıl anlarsınız? Anjina tedavisi nasıl yapılır? İşte anjinanın özellikleri ve tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler...

Koroner Arter Hastalığı’nın da yer aldığı kardiyovasküler hastalıklar, dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedeni olarak biliniyor. Anjina ise Koroner Arter Hastalığı’nın en önemli belirtisi olmasına karşılık, bazı hastalar bu durumun farkında dahi olmadan hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Türk Kardiyoloji Derneği de Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol düzenlediği basın toplantısı ile “Kalbinden Mesaj Var” kampanyasını başlattı.

“TÜRKİYE AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA ÜST SIRALARDA”

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol “Göğüs ağrı sı olarak da bilinen ‘anjina’ Koroner Arter Hastalığı’nın en önemli semptomlarının başında geliyor. Koroner Arter Hastalığı’na bağlı ölüm oranlarında Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Türkiye kronik hastalıklar ve risk faktörleri sıklığı çalışmasına göre 15 yaş üstü yetişkin bireylerde anjina (göğüs ağrısı) görülme sıklığı yüzde 4,2’dir. Son TÜİK verilerine ülkemizde 15 yaş üstü yaklaşık 64 milyon kişinin yaşadığını göz önünde bulundurursak, şu an için Türkiye’de yaklaşık 3 milyon anjina belirtisi olan hasta mevcut denilebilir.

Anjina; eforla, iş yapmakla ortaya çıkan, istirahatle geçen ezici, sıkıştırıcı ve yanıcı vasıfta göğüs ağrısı ile kendini gösterir. Nedeni, kalp damarlarındaki kritik daralmaya bağlı olarak yeterli kanın, dolayısıyla oksijenin kalbe ulaşamamasıdır. Yaşlılarda, kadınlarda, şeker hastalarında belirtiler bu kadar tipik olmayabilir. Bu da hastalığın tanısının vaktinde konamamasına sebebiyet verebilir. Aynı zamanda hastaların eforlarını, günlük hayatlarında yaptıkları işleri azaltmaları da bu şikayetleri maskeleyebilir.

“HASTA HEKİM İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİ”

Anjinanın tanısı tamamen hastanın şikayetlerine ve şikayetlerinin özelliklerinin sorgulanmasına bağlıdır. Dolayısıyla iyi bir hasta-hekim ilişkisi ile tanı rahatlıkla konulabilir. Ancak günlük pratikte yoğun poliklinikler, hastaya yeterli vakit ayrılamaması ve hasta bilincinin düşük olması nedeniyle bazen hastaların tanısı gözden kaçabiliyor. Bu proje ile amacımız, anjina belirtileri konusunda toplum seviyesinde bilinç düzeyini artırarak farkındalık yaratmaktır ve tanı konulan hasta sayısını yükseltmektir.

PANDEMİ DÖNEMİ, ANJİNA RİSKİNİ ARTIRIYOR”

“Pandemi döneminde yaptığımız araştırmalar gösterdi ki, ülke genelinde kalp krizi ile hastaneye başvuran hastaların sayısında yüzde 47 gibi önemli oranda bir azalma var.

Bu oran kalp krizinin ağır formlarında yüzde 32 iken daha hafif formlarında yüzde 56 olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Yani neredeyse kalp krizi geçiren hastaların yarısının hastaneye başvurmadığını görüyoruz. Anjinada da zaten toplumsal bir farkındalık eksikliği olduğu için, hastalar bu durumu tamamen göz ardı edebiliyor. Ancak eşlik eden kardiyovasküler hastalık varlığında, COVID-19 enfeksiyonu ciddi şekilde hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Kış aylarında soğukla birlikte anjina ve kalp krizi riskinin de arttığını biliyoruz. Çünkü soğuk hava damarlarda büzülmeye yol açar. Bu daralmadan koroner damarların da etkilenmesi sonucunda anjina ortaya çıkar. Buna şöyle basit bir örnek verebiliriz. Sıcak bir odada otururken dışarı çıktığımızda soğuk havanın yüzümüze çarpması ile yüzümüzdeki damarlar ve kalbimizdeki koroner damarlar refleks olarak spazm olur ve göğsümüzde anjina hissederiz. Yaşadığımız spazm da kalp krizi geçirmemize neden olabilir. Kışın soğuk havalarda kalp krizi sayısının artmasının nedenlerinden birisi de budur.”

ANJİNANIZIN OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Anjina, kalbe kan akışının azalmasından kaynaklanan bir tür göğüs ağrısıdır. Anjina, aynı zamanda anjina pektoris olarak da adlandırılır ve genellikle göğsünüzde sıkışma, basınç, ağırlık, gerginlik veya ağrı olarak tanımlanır. Anjina semptomları olan bazı kişiler, anjinayı, göğsünü sıkıştıran bir mengene veya göğsünde bir ağırlık olarak tanımlıyor. Kollarınızda, boynunuzda, çenenizde, omzunuzda veya sırtınızda da ağrı olabilir. Anjina ile sahip olabileceğiniz diğer semptomlar şunları içerir; baş dönmesi, yorgunluk, mide bulantısı, nefes darlığı, terlemek. Bu semptomların, bir kalp hastalığının habercisi olan anjina olup olmadığının belirlenmesi için bir hekim tarafından derhal değerlendirilmesi gerekir.

Anjina genellikle stres, fiziksel efor ya da soğuk hava gibi durumlarda ortaya çıkar.

Anjinanın özellikleri

• Genellikle ağrı yorucu bir iş, yürüyüşle meydana gelir.

• Heyecanlı, sinirli, üzüntülü bir durumdayken başlar ve dinlenince geçer.

• Genellikle, halk arasında iman tahtası denen göğüs kafesi arkasında ve hafif solunda hissedilir.

• Anjinanın şiddeti, süresi ve tipi değişebilir. Yeni veya farklı semptomlar da anjinaya işaret edebilir.

ANJİNA TEDAVİSİ

Anjinayı kontrol altına almak, yaşam kalitesini iyileştirmek ve olası kalp problemlerini önlemek mümkündür. Bu doğrultuda, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri ve bazı durumlarda girişimsel işlemler uygulanabilir.

Risk faktörlerini azaltmaya yönelik uygulamalar ve yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu değişiklikler yüksek kan basıncının kontrolünü, yüksek kolesterol düzeylerini düşürmeyi, zorlu egzersizleri hafifletmeyi (doktor gözetimi altında), aşırı kiloların kaybını ve sigarayı bırakmayı içerir. Anjina atağını tetikleyen aktivitelerin ve ağrı şeklinin farkında olmak tedavi açısından yararlı olabilir. Örneğin, stres yönetimi için önlemler almak, aktivite ve ortam sıcaklıklarında ani değişikliklerden, aşırı beslenmeden kaçınmak bazı kişilerde atakların sayısını azaltabilmektedir.