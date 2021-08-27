Gogglebox'ın yıldızı Andy Michael, hayatını kaybetti. Haberi ünlü yıldızın bağlı bulunduğu ajans, "Gogglebox yıldızı Andy Michael'ın 61 yaşında kısa bir hastalıktan sonra aramızdan ayrıldı. Çok önemli bir insanın ölüm haberini paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Gogglebox'a çok fazla zeka ve içgörü kazandıran emekli otelci Andy, 2013'ün ilk bölümünde görünen dizinin orijinal oyuncularından biriydi.

ANDY MICHAEL KİMDİR?

Katy, Alex, Pascal ve Louis adında dört çocuğu bulunan Andy Michael'ın eşi Carolyne, büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, ünlü yıldızın son günlerini huzur içinde geçirdiğini söyledi. (TV100)