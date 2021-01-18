Göçük altında kalan işçiler bu notla hayata tutundu!

Çin’in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia şehrinde bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, göçük altında 22 işçinin kaldığı ve mahsur kalan madencilere ulaşmak için açılan kuyudan çelik halatlar uzatması ile madencilerin hayatta olduklarını öğrenildi. Quixia Arama Kurtarma ekibine bağlı yetkililer, 12 madencinin hayatta olduğu, 10 madencinin durumunun ise belirsiz olduğunu ifade etti. Yetkililer, madenin 5’inci orta bölümünde 11 madencinin, madenin 6’ncı orta bölümünde ise 1 kişinin olduğunu ifade etti.

"KURTARMA EKİBİNİN DURMAMASINI İSTİYORUZ"