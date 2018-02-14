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Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü var

14 Şubat 2018 Çarşamba - 15:32 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 15:32

Libya'nın batısındaki Beni Velid kentinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.


Beni Velid Belediyesi Yerel Konsey Başkanı Ali En-Nakarat, ülkeye yasa dışı yollarla giren farklı uyruklardan  yaklaşık 100 göçmeni taşıyan kamyonun, kentin güneyinde Es-Seddede ile El-Karara  bölgelerini bağlayan yolda devrildiğini söyledi.
 
Kazada 22 göçmenin hayatını kaybettiğini, 78'inin yaralandığını  belirten Nakarat, kazanın aşırı hız nedeniyle gerçekleşmiş olma ihtimali üzerinde  durulduğunu ifade etti.
 
Nakarat, yaralıların tedavisi için Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı  Sağlık Bakanlığı ve Başkanlık Konseyi ile irtibata geçtiklerini, ayrıca güvenlik  biriminin kazaya ilişkin soruşturma başlattığını aktardı.
 

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