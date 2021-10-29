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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirildi, Göç İdaresi Başkanlığı oldu

29 Ekim 2021 Cuma - 9:03 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 9:08

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu, insan ticareti suçunu önleme ve bu suçla etkin mücadeleye ilişkin stratejilerin oluşturulması konusunda kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak.


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün  statüsü değiştirilerek Göç İdaresi Başkanlığı oldu.  Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün  statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı oldu. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarından oluşacak Başkanlık, göç  alanına ilişkin mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında  çalışmalar yürütecek. Başkanlık, Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve stratejilerin  uygulanmasını izleyecek ve koordine edecek. Göç Kurulunun sekretarya hizmetlerini  yürütecek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip edecek.
 
İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu, ilgili İçişleri Bakan  Yardımcısının başkanlığında toplanacak. Kurul, insan ticareti suçunu önleme ve bu  suçla etkin mücadeleye ilişkin stratejilerin oluşturulması konusunda kamu kurum  ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında  koordinasyonu sağlayacak. Kurulun kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca  öncelikle değerlendirilecek. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle  belirlenecek.
 
Göç alanında bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak, bölgesel ve  uluslararası gelişmeleri değerlendirmek, bu gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını  incelemek ve bunlara ilişkin raporlama ve yayın faaliyetlerini yürütmek; göç  uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak üzere Göç Araştırmaları Merkezi  kuruldu.
 
Göç Araştırmaları Merkezi, göç alanına ilişkin faaliyetler yürütmek  üzere kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve üniversitelerde bulunan göç  araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilecek. Göç  Araştırmaları Merkezinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar  Bakanlıkça belirlenecek.
 
Gerekli görülen il ve ilçelerde göç koordinasyon kurulları  oluşturulabilecek. Koordinasyon kurullarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça  belirlenecek.
 
Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, görev alanına giren hizmetleri  yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulabilecek. Gerekli görülmesi halinde,  bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil  toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma  gruplarına dahil edilebilecek.

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