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Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne 17 avukat alınacak

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 1:57 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 1:57

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün avukat kadrosuna 17 personel alınacak.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi  Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 17 avukat istihdam edilecek.
 
Alımlar için sözlü giriş sınavına başvurular 21-30 Aralık'ta  yapılacak.
 

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