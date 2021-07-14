Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere bilişim personeli alacak. Peki, Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi bilişim personeli maaşları ne kadar? Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı şartları!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü duyurdu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, bilişim personeli pozisyonlarına yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Peki, Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi bilişim personeli maaşları ne kadar? İşte ilanın detayları...

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 26 Temmuz - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler.

ALIM YAPILACAK KADROLAR!

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.