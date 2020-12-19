Göç İdaresi Genel Müdürlüğü avukat alımı yapacak! 13 şehre 17 avukat: Başvuru şartları, tarihi ve alım yapılacak şehirler…

Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne 17 avukat alınacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 17 avukat istihdam edilecek. Alımlar için sözlü giriş sınavına başvurular 21-30 Aralık'ta yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün avukat kadrosuna 17 personel alınacak. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda Avukat kadrosunda istihdam etmek üzere 17 kamu personeli alımı yapılacağına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam (17) adet avukat kadrosuna 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş (sözlü) sınavı ile avukat alınacaktı"

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ayrı ayrı merkez ve il bazında ilan edilen boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılırlar),

4) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru, Genel Müdürlük www.goc.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresine yapılacaktır.

Başvuru tarihleri: 21-30 Aralık 2020

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